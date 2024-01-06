بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة كفر الشيخ

أتاحت البوابة المصرية الموحدة للحج للمواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة كفر الشيخ بالاسم والرقم القومي، والتي بدأ العد التنازلي على إعلانها رسميًا، إذ من المقرر أنّ تُعلن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، نحو 23 ألف فائزًا وفائزة برحلة الحج هذا العام.

وتستعرض «الوطن» بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة كفر الشيخ، وذلك ليتمكن المتقدمون من معرفتها فور الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة كفر الشيخ

ويمكن للمتقدمين معرفة نتيجة حج القرعة السياحي 2024 محافظة كفر الشيخ من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج بالرقم القومي عبر اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة الحج المصرية من هنا.

- إدخال الرقم القومي كاملًا.

- إدخال رقم المصنع وهو الموجود في بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة الشخصية.

- إجراء اختبار التحقق بشكل صحيح.

- الضغط على بحث وستظهر النتيجة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

وكشفت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، في بيان لها، أنّ إجمالي عدد من تقدموا للحج السياحي 2024 بلغ نحو 55 ألف مواطن ومواطنة، فاز منهم نحو 23 شخصًا في نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 والذين سيتم الإعلان عنهم اليوم السبت وفقًا لنتيجة قرعة الحج السياحي 2024.