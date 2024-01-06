مدرب المنتخب للرئيس السيسي: دعمكم لنا يحملنا مسؤولية.. وسنفوز بأمم أفريقيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، خلال تفقده «استاد مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحدث روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، قائلا: «بشكر سيادتك على كل الدعم اللي وفرته لنا، وبنشكر حضرتك على وجودك معانا، ومبسوطين إننا بنمثل بلد كبيرة زي مصر، ودي مسؤولية كبيرة علينا وعاوزين نبقى مثال جيد لكل الرياضيين الصغيرين في مصر».

وأضاف مدرب المنتخب الأول لكرة القدم: «واثق إننا كفريق هنبذل كل الجهد للوصول لهدفنا ونكسب البطولة».