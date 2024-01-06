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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مدرب المنتخب للرئيس السيسي: دعمكم لنا يحملنا مسؤولية.. وسنفوز بأمم أفريقيا

كتب:

نرمين عفيفي
01:24 م | السبت 06 يناير 2024
روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول لكرة القدم

روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول لكرة القدم

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، خلال تفقده «استاد مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحدث روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، قائلا: «بشكر سيادتك على كل الدعم اللي وفرته لنا، وبنشكر حضرتك على وجودك معانا، ومبسوطين إننا بنمثل بلد كبيرة زي مصر، ودي مسؤولية كبيرة علينا وعاوزين نبقى مثال جيد لكل الرياضيين الصغيرين في مصر».

وأضاف مدرب المنتخب الأول لكرة القدم: «واثق إننا كفريق هنبذل كل الجهد للوصول لهدفنا ونكسب البطولة».

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بقلم نرمين عفيفي