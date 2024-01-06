«الأرصاد»: كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة 3 درجات في الـ72 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنّ شهر يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ولكن الـ72 ساعة المقبلة تستقر فيها الأحوال الجوية بشكل كبير، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة، أعلى من المعدل الطبيعي، من درجتين لـ3 درجات، وتتراوح العظمى ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية، خلال فترات النهار.

البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، التي تكون مرتفعة بدرجات حرارتها خلال فترات النهار، بجانب المرتفع الجوي بطبقات الجو العليا، الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بالدفئ، على أن تكون الأجواء مشمسة ودافئة تمامًا، بمعظم أنحاء الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الكتل الهوائية الصحراوية تكون منخفضة بدرجات حرارتها مساءً، ونسب الرطوبة منخفضة، ما يشعرنا بالبرودة أكثر، خصوصًا خلال فترات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر، وتكون درجات الحرارة الصغرى من 13 إلى 12 درجة مئوية، على القاهرة الكبرى، وبالتالي يزيد الإحساس بالبرودة أكثر في فترات الليل، محذرة من فارق درجات الحرارة بين النهار والليل، لأنه يصل إلى 10 درجات.

ولفتت «غانم» إلى أنه من المتوقع مع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أن شهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات، بينما تسجل العظمى 19 درجة مئوية، على القاهرة يوميي الخميس والأربعاء.