«الأرصاد» تحذر من الشبورة في طقس الأيام المقبلة: اتخذوا التدابير اللازمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة في الفترة من يوم السبت 6 يناير إلى الخميس المقبل، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تصل حد الضباب وتبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا، وتستمر حتى يوم الاثنين.

تساقط أمطار خفيفة على عدة مناطق

وتوقعت «الأرصاد الجوية» تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية، يومي السبت والثلاثاء، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت أنه يستمر تساقط الأمطار يومي الأربعاء والخميس بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها أيضًا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه يستمر تساقط الأمطار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30%، لافتة إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة

وبالنسبة لحالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون وشديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

درجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الـ6 أيام المقبلة، كما بينتها هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة السبت 6-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 22، والصغرى 14.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 22، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 25، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 22، والصغرى 8.

جنوب سيناء: العظمى 25، والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 7-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 23، والصغرى 14.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 22، والصغرى 11.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 27، والصغرى 17.

السواحل الشمالية: العظمى 23، والصغرى 8.

جنوب سيناء: العظمى 27، والصغرى 11.

درجات الحرارة الاثنين 8-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 22، والصغرى 12.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 20، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 27، والصغرى 16.

السواحل الشمالية: العظمى 22، والصغرى 8.

جنوب سيناء: العظمى 29، والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 9-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 20، والصغرى 12.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 20، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 28، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 21، والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 29، والصغرى 12.

درجات الحرارة الأربعاء 10-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19، والصغرى 12.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 18، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 24، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 19، والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 25، والصغرى 11.

درجات الحرارة الخميس 11-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19، والصغرى 12.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 17، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 23، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 19، والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 23، والصغرى 11.