«الأرصاد» تطمئن المواطنين: الأحول الجوية مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية في معظم الأنحاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع وجود فرص لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري بين الخفيفة إلى المتوسطة، وذلك على فترات متقطعة من اليوم، لكنها لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة الجوية.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي: «ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار في معظم المحافظات، عدا بعض المناطق الساحلية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نتأثر اليوم تحديدا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط».