حالة الطقس الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من الضباب والأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة في الفترة من يوم الجمعة 5 يناير إلى يوم الأربعاء 10 يناير 2024، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا، وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل وتصل حد الضباب.

شبورة وتساقط أمطار خفيفة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يستمر تساقط الأمطار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30%، لافتة إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى الأيام المقبلة، كما بينتها هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 5-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 21، والصغرى 13.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 21، والصغرى 11.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 24، والصغرى 16.

السواحل الشمالية: العظمى 22، والصغرى 8.

جنوب سيناء: العظمى 25، والصغرى 11.

درجات الحرارة السبت 6-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 22، والصغرى 14.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 22، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 25، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 22، والصغرى 8.

جنوب سيناء: العظمى 25، والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 7-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 23، والصغرى 14.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 22، والصغرى 11.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 27، والصغرى 17.

السواحل الشمالية: العظمى 23، والصغرى 8.

جنوب سيناء: العظمى 27، والصغرى 11.

درجات الحرارة الاثنين 8-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 21، والصغرى 13.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 21، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 27، والصغرى 16.

السواحل الشمالية: العظمى 22، والصغرى 8.

جنوب سيناء: العظمى 29، والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 9-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 20، والصغرى 12.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 20، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 28، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 21، والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 29، والصغرى 12.

درجات الحرارة الأربعاء 10-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19، والصغرى 12.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 17، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 24، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 19، والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 25، والصغرى 11.