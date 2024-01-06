5 محاصيل تزرع في يناير بالعروة الثالثة.. تعرف على إنتاجية الفدان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ ، أن 5 محاصيل تزرع مع حلول شهر يناير 2024، وذلك ضمن زراعات العروة الثالثة، والتي بدورها تعود بالنفع على المواطنين بالخير الوفير، جراء الإنتاجية الفائقة لها.

5 محاصيل تزرع في شهر يناير

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحاصيل ال 5 التي تزرع في فصل الشتاء ضمن العروة الثالثة هي، البطيخ، والطماطم ، والباذنجان، والخيار، والفلفل، وهي محاصيل تزرع من منتصف شهر يناير حتى 15 فبراير القادم.

الحصاد والإنتاجية للمحاصيل الشتوية

وأشار إلى أن تلك المحاصيل السابق ذكرها تتراوح إنتاجية الفدان الواحد منها خلال زراعتها بالعروة الثالثة ما بين 20 حتى 35 طنا، كونها إنتاجية كبيرة للغاية، وتزيد من حجم الإنتاجية بالأسواق بشكل كبير، والتي تصب على المستهلكين بتراجع الأسعار، إذ يجرى حصاد تلك المحاصيل ما بين 60 حتى 110 أيام من الآن.

يذكر أن إجمالي الأراضي الزراعية في محافظة كفر الشيخ، تبلغ بنحو 555 ألف فدان من بينها نحو 65 ألف فدان تزرع بالخضروات والموالح في قرى ومراكز المحافظة.