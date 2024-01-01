أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم.. «الطماطم» تواصل التراجع
كتب:
وليد عبد السلام
02:52 م | الإثنين 01 يناير 2024
سوق الخضار
شهدت بعض أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الاثنين 1-1-2024، تراجعًا ملحوظا، ليتراوح سعر الطماطم ما بين 3.5 - 8.5 جنيه، مقارنة مع سعر 6.5 - 10 جنيهات سعر كيلو الطماطم قبل أسبوع.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 1-1-2024، وفقًا للأسعار المعلنة على موقع سوق العبور اليوم.
أسعار الطماطم اليوم
تتراوح أسعار الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 4 إلى 6 جنيهات، مقارنة مع 3.5 إلى 8.5 جنيه، أسعار أمس.
أسعار البصل اليوم
تتراوح أسعار البصل اليوم، ما بين 10 - 25 جنيها للكيلو.
أسعار الكوسة اليوم
تتراوح أسعار الكوسة ما بين 6 إلى 14 جنيها.
أسعار الجزر اليوم
وصل سعر الجزر اليوم ما بين 2.5 إلى 3.5 مقارنة مع 3 - 4 جنيهات للكيلو أسعار أمس.
أسعار الفاصوليا اليوم
تراوحت أسعار الفاصوليا اليوم ما بين 17 - 23 جنيها للكيلو.
أسعار الباذنجان
وصلت أسعار الباذنجان البلدي اليوم ما بين 3.5 - 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان الرومي ما بين 2 - 3.5 جنيهات للكيلو.
أسعار الفلفل الرومي
وصلت أسعار الفلفل الرومي اليوم ما بين 6 - 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامي ما بين 4 إلى 10 جنيهات، مقارنة مع 5.5 - 8.5 جنيه للكيلو.