أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم.. «الطماطم» تواصل التراجع

شهدت بعض أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الاثنين 1-1-2024، تراجعًا ملحوظا، ليتراوح سعر الطماطم ما بين 3.5 - 8.5 جنيه، مقارنة مع سعر 6.5 - 10 جنيهات سعر كيلو الطماطم قبل أسبوع.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 1-1-2024، وفقًا للأسعار المعلنة على موقع سوق العبور اليوم.

أسعار الطماطم اليوم

تتراوح أسعار الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 4 إلى 6 جنيهات، مقارنة مع 3.5 إلى 8.5 جنيه، أسعار أمس.

أسعار البصل اليوم

تتراوح أسعار البصل اليوم، ما بين 10 - 25 جنيها للكيلو.

أسعار الكوسة اليوم

تتراوح أسعار الكوسة ما بين 6 إلى 14 جنيها.

أسعار الجزر اليوم

وصل سعر الجزر اليوم ما بين 2.5 إلى 3.5 مقارنة مع 3 - 4 جنيهات للكيلو أسعار أمس.

أسعار الفاصوليا اليوم

تراوحت أسعار الفاصوليا اليوم ما بين 17 - 23 جنيها للكيلو.

أسعار الباذنجان

وصلت أسعار الباذنجان البلدي اليوم ما بين 3.5 - 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان الرومي ما بين 2 - 3.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل الرومي

وصلت أسعار الفلفل الرومي اليوم ما بين 6 - 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامي ما بين 4 إلى 10 جنيهات، مقارنة مع 5.5 - 8.5 جنيه للكيلو.