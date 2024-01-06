دراجة هدية.. جامعة حلوان تعلن جوائزها بمناسبة افتتاح أول نادٍ لها

تستعد جامعة حلوان لافتتاح نادي الجامعة يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي بالحرم الجامعي بعين حلوان، في احتفالية كبرى تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارتين، ولفيف من الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

رصد عدد كبير من المسابقات والمفاجآت والهدايا

وأعلنت إدارة نادي جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن رصد عدد كبير من المسابقات والمفاجآت والهدايا للحضور أبرزها سحب علني على 100 دراجة هوائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد كبير من الهدايا العينية.

وقال الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، إنّ الفائزين سيحصلون على كارت لاستلام الجائزة (الهدية) من الجامعة، أو الدراجة من وزارة الشباب والرياضة بعد إجراء السحب العلني، شرط أن يكون الفائز من أفراد مجتمع الجامعة وحضر حفل الافتتاح، وقدم الرقم الدال على ذلك الذي يوزع عند الدخول إلى الصالة المغطاة يوم الافتتاح، ومن المقرر أن يحضر مراسم سحب القرعة لأوائل الفائزين كبار المدعوين والضيوف وقيادات الجامعة.

يذكر أن افتتاح النادي يأتي ضمن خطط الجامعة لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسيضم مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات.