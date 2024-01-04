جامعة حلوان تشارك في برنامج تدريبي عن الحوكمة الرقمية

شارك كوادر من جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في البرنامج التدريبي «الحوكمة الرقمية للقيادات والعاملين والمتعاملين مع وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة»، بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

البرنامج التدريبي

وتناول البرنامج مجموعة من المحاضرات منها (الحوكمة الرقمية للعمليات و الإجراءات و البيانات - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد -مدونة السلوك الوظيفي - الحوكمة الرقمية للقياس ومؤشرات الأداء - الحوكمة الرقمية للخدمات العامة - التحول الرقمى والقواعد والقوانين المنظمة للاختصاصات والمهام - دور وحدات نظم المعلومات و التحول الرقمى فى استدامة مصر الرقمية).