 رئيس جامعة حلوان يوجه بتشكيل لجنة طوارئ استعدادا لامتحانات نصف العام

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعا مع مجلس الجامعة، لاستعراض خطة الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مؤكدا ضرورة التزام أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، والمتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم.

توفير الأدوية والإسعافات الأولية

ووجه برفع حالة الاستعداد في الإدارة الطبية، وتشكيل لجان طوارئ، وتأكيد تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات، وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

تشكيل لجنة طوارئ بكل كلية

وأكد رئيس الجامعة أهمية تشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل خلال عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، لتهيئة بيئة آمنة ومريحة للطلاب خلال الامتحانات، مع تأكيد منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.