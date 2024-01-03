تفاصيل افتتاح نادي جامعة حلوان.. يهدف لتكوين فرق رياضية للمشاركة بمسابقات دولية

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جاهزية منشآت نادي جامعة حلوان تمهيدا للافتتاح الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولفيف من بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

جامعة حلوان تعلن عن موعد الافتتاح الرسمي لنادي الجامعة

وأكد قنديل في بيان اليوم الأربعاء، أنّ ذلك يأتي في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من إمكانياتها المكانية والأكاديمية، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بجميع تخصصاتهم، حيث وفرت الجامعة فرص تدريب لطلاب القطاع الطبي كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهد التمريض من خلال الانتهاء من افتتاح مستشفى بدر الجامعي، وبدء الحفر لإنشاء المجمع الطبي، وتوفير فرص التدريب لطلاب بعض أقسام كليات الفنون والاقتصاد المنزلي من خلال الورش والوحدات الإنتاجية كحاضنة الملابس ووحدة الطباعة الرقمية.

وأشار إلى استعداد الجامعة لافتتاح النادي الخاص بها، لتدريب الطلاب من كليتي علوم الرياضة في الهرم والجزيرة.

ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنّ النادي يهدف إلى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادي الجامعة في أنشطة ومسابقات دولية، لجعل الرياضة مكونًا أساسيًا في العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارستها على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

وأعرب قنديل عن اهتمامه الكبير لخروج الحدث بشكل يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من أهمية قصوى للجامعة، ممثلة في الاستفادة من إمكانيات الجامعة المكانية والأكاديمية، وخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات ليصبحوا في المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة، والتوسع في ممارسة الرياضة للطلاب ليكون نادي جامعة حلوان منفذا رياضيا وترويجيا لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أنّ النادي هو القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب، كالإدارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها، وأيضا ليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس.

وبدأت إجراءات إنشاء فروع النادي بكلية علوم الرياضة للبنين بالهرم، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة المقرر أن تكون نادي لجميع الألعاب النسائية، وفي غير أوقات التشغيل الاكاديمي، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية.