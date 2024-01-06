أعلنت محافظة سوهاج ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي لهذا العام، وإمكانية حصول المواطنين بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة سوهاج، عقب اعتمادها رسميًا بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، إذ أغلق موقع التقديم لقرعة الحج السياحي يوم الخميس الماضي.

بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة سوهاج

كما يضم بيان محافظة سوهاج طريقة معرفة بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة سوهاج، وخطواتها والأوراق المطلوبة من الفائزين بالنتيجة، والخطوات التالية لظهور النتيجة.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بالرقم القومى

وتنشر «الوطن» لمتابعيها بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة سوهاج من هنا عبر بوابة الحج الرسمية.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة سوهاج

ويتم معرفة النتيجة بعدة خطوات هي:

- الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج.

- الضغط على الاستعلام عن نتيجة قرعة حج السياحة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- كتابة رقم المصنع الخاص بالمتقدمين والذي يحتفظ به كل متقدم دون إعلانه.

- اجتياز التحقق المكون من رموز وأرقام.

- لتظهر بيانات المًتقدم كاملة وتشمل المحافظة والاسم رباعي.

- الضغط على النتيجة لتظهر نتيجة المتقدم بالقبول أو لا.

أوراق قرعة الحج السياحى 2024

عقب ظهور نتيجة الحج السياحي للمتقدمين بمحافظة سوهاج، يتم تجهيز الأوراق الأولية للفائزين وتشمل صورة جواز السفر ساري حتى 6 أشهر وصورة بطاقة الرقم القومي سارية أيضا حتى 6 أشهر.