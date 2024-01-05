وكيل «صحة سوهاج» يرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات استعدادا لعيد الميلاد

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات بالمحافظة، خلال جولة ميدانية مكثفة لعدد من المنشآت الصحية، بمراكز شمال المحافظة، وذلك تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

زيارة مستشفى المراغة وتكثيف التواجد للتمريض

بدأت الزيارة بمستشفى المراغة المركزي التي تقدم خدماتها بالمركز المتميز بأولاد إسماعيل لحين انتهاء أعمال التطوير بها، وشدد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة على التزام الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وأرصدة بنوك الدم بالمستشفيات، والتأكيد على الجاهزية التامة للفرق الطبية بها حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والعنايات والمعمل، وغيرها من الأقسام بالمستشفى، كما تفقد مستشفى جهينة المركزي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين به.

استقبال المرضى بالإجازات

وجه «هاشم» بتكثيف تدريب الأطقم التمريضية بالمستشفى وزيادة أعداد أفراد التمريض بالأقسام الحيوية، التي تشهد إقبالاً وترددا من المرضى عليها، وخاصة في الإجازات كالاستقبال والعناية وأقسام النساء والتوليد.

زيارة وحدة صحة الغريزات

وزار وكيل وزارة الصحة، وحدة طب الأسرة بالغريزات التابعة لمركز المراغة، وذلك لمتابعة تجهيزها وابتداء العمل بها، مشددًا على الانتهاء من التجهيزات فورًا لبدء تقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين.

وتأتي تلك الجولات التفقدية، تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وكذلك للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية بالمحافظة.