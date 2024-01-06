حدث خلال 24 ساعة.. كوريا الشمالية تقصف جارتها والفصائل توجه رسالة مهمة

في الساعات الأولى من فجر الجمعة، شهدت عدة دول أحداث مهمة إلى جانب التطورات في غزة، ومن بين هذه الأحداث، كان هناك قصف روسيا لأوكرانيا بصاروخ كوري لأول مرة منذ الحرب، بالإضافة إلى قصف كوريا الشمالية جارتها، وإرسال الفصائل رسالة مهمة لأهالي جنود الاحتلال الإسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية ترسل رسالة مهمة

وفى سياق متصل، توجهت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة برسالة جديدة إلى أهالي المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونشر مقطع فيديو قصير بعنوان «إلى أهالي جنود الاحتلال المحتجزين في قطاع»، وعلى الفيديو كُتبت عبارة «إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا».

وفي الفيديو المنشور، عرض صور للمظاهرات التي نظمها أهالي محتجزين الاحتلال في القطاع، وعلى هذه الصور، كُتب تعليق يشير إلى أن «نتنياهو لا يأبه بمصير جنودنا الأسرى».

وأشار المقطع أيضًا إلى أن سبب عدم اهتمام نتنياهو يعود إلى اغتيال أخيه يوناتان خلال محاولة لتحرير الأسرى، وقال بوضوح «ذوقوا ما ذقت بموت أخي».

كوريا الشمالية تطلق 200 صاروخ

وعلى جانب آخر، أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق قذائف مدفعية قرب الحدود بين البلدين، استجابةً لذلك، طلبت الحكومة الكورية الجنوبية من سكان جزيرتي يونبيونج وبانجيوندو إخلاء المنطقة، وتتزايد المخاوف من احتمالية نشوب حرب بين الجارتين، التي تعاني من توترات طويلة الأمد، وفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس».

ووفقًا لإعلان وزارة الدفاع، أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت حوالي 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي للبلاد، وفي مؤتمر صحفي، أعلن مسؤول من وزارة الدفاع أن «كوريا الشمالية قامت بإطلاق حوالي 200 طلقة قرب جزيرة يونبيونج».

وأكدت كوريا الجنوبية أنها ستتخذ إجراءات مناسبة كرد على القصف الذي نفذته كوريا الشمالية.

روسيا تطلق صاروخ كوري لأول مرة على أوكرانيا

قال مسؤول كبير في كييف اليوم، إن روسيا قامت بقصف أوكرانيا باستخدام صواريخ تم تزويدها من قبل كوريا الشمالية ويأتي ذلك لأول مرة منذ بدء الحرب، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وتم نشر البيان على منصة التواصل الاجتماعي «X» بعدما أعلن حاكم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية أن المنطقة تعرضت لقصف بصواريخ أطلقتها روسيا وليست من صنع روسي.

وصرح مسؤول كبير في كييف، ميخائيلو بودولياك، أنه «لا يوجد تنكر بعد الآن، وكجزء من حرب الإبادة الجماعية الصريحة، قام الاتحاد الروسي بقصف أراضي أوكرانيا باستخدام قذائف من صنع كوريا الشمالية لأول مرة».