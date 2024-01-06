حصاد إنجازات مركز أبو كبير في الشرقية خلال عام 2023

شهد مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023 تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة، والوحدات المحلية القروية التابعة لها.

تنفيذ أعمال إنشاء مبنى مخازن بأبو كبير

وقال محافظ الشرقية، إنّ رئاسة مركز ومدينة أبو كبير انتهت من تنفيذ أعمال إنشاء مبنى مخازن بمجلس مدينة أبو كبير بتكلفة 187 ألفا و123 جنيهًا، وتجميل شارع عبد العزيز على بتكلفة 787054 جنيهًا.

وأضاف أنّه جارٍ تنفيذ عددٍ من المشروعات بمركز ومدينة أبو كبير ومنها:-

- تطوير شارع عسكر وسوق الليمون وكفر النجدي وتفريعاتها بتركيب بلاط الإنترلوك بنسبة تنفيذ 90% وبتكلفة 3175000 جنيه.

- رصف شارع صبري شريف وحمزة والنادي وبنك مصر وتفريعاتها بنسبة تنفيذ 60% بتكلفة 5169002 جنيه.

رصف الشوارع في أبو كبير

- رصف شارع ماكينة الطحين وخليج الصفطية وأبوعوض، وامتداد السوالم وتفريعاتها بنسبة تنفيذ 50% بتكلفة 5255465 جنيها.

- رصف شارع السلام وحليم وبورسعيد والمدارس ومحمد عبده وعمر بن الخطاب وتفريعاتها بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة 5392060 جنيها.

- استكمال إنشاء مبنى المخازن بمجلس مدينة أبو كبير بنسبة تنفيذ 25%، وبتكلفة 1979690 جنيها.