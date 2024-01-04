«راعي مصر» تصدر النسخة الأولى من مجلتها السنوية لحصد إنجازات 2023 

أصدرت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، النسخة الأولى من مجلتها السنوية، التي تضمنت حصادًا لكل الإنجازات والأعمال الخيرية التي نفذتها بها المؤسسة، في القرى الفقيرة والمناطق النائية؛ وذلك في إطار دورها التنموي والمجتمعي كجزء من مستهدفات تحقيق التنمية الشاملة.

مليون و145 مستفيدًا من القوافل الطبية

المجلة تضمنت 8 صفحات، استعرضت جهود المؤسسة خلال عام، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشركاء النجاح من المصريين بالخارج والفنانين، وكذلك التعاون مع الوزارات المختلفة، فضلًا عن بروتوكولات التعاون التي وقعتها المؤسسة على مدار العام مع الشركات والمؤسسات المختلفة.

وسلطت المجلة، الضوء على الرقم القياسي الذي حققه قطاع القوافل الطبية خلال عام 2023، إذ بلغ عدد المستفيدين من خدمات القوافل في القرى الأكثر فقرًا، مليونًا و145 ألف مريض.

رؤية المؤسسة في عام 2024

وأكدت مؤسسة راعي مصر، أنّ مسيرة الخير والعطاء مستمرة لدعم أهالينا في كل المحافظات، وتحقيق رؤية المؤسسة في عام 2024، نحو مجتمع أكثر إنسانية.

ووجه المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء راعي مصر، الشكر لكل المتبرعين الذي قدموا إسهامات مع المؤسسة سواء في مصر أو أستراليا أو أمريكا، مشيرًا إلى أنّ الدور الكبير والأرقام والإنجازات التي قدموها كبيرة جدًا، وكان لها الفضل في رعاية الكثير من الأسر الفقيرة .