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مرتفع جوي يضرب البلاد.. ماذا يحدث في طقس الشتاء؟

كتب:

آية أشرف
02:43 م | السبت 06 يناير 2024
مرتفع جوي

مرتفع جوي

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة جوية تجتاح البلاد خلال الأيام الحالية، آثرت بشكل كبير على طبيعة الشتاء وأحوال الطقس.

وقالت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن درجات الحرارة عاودت الارتفاع خلال هذه الأيام ومن المقرر أن تستمر استقرار الأحوال الجوية رغم طبيعة الشتاء. 

وأشارت «غانم» إن السبب راجع إلى جود كُتل هوائية صحراوية، متأثرة بمرتفع جوي يضرب البلاد، أدى إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

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بقلم آية أشرف