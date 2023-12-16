«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في الحرارة اليوم وغدا بسبب مرتفع جوي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، إن 5 أيام تفصلنا عن البداية الرسمية لفصل الشتاء في يوم 21 ديسمبر، موضحة أن هناك اعتدالا في الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الجاري، فلا توجد ظواهر تؤثر على أي أنشطة يومية.

منار غانم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأضافت «غانم» خلال مداخلتها ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، مع الإعلامية داليا أشرف، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال هذه الأيام، خاصة في فترة النهار، وتحديدًا في الظهيرة، بسبب تأثير لمرتفع جوي، في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ومن ثم الإحساس بالدفء خلال فترة النهار بشكل كبير.

انخفاض درجة الحرارة يوم الاثنين

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل اليوم 25 درجة مئوية، وتتراوح غدًا بين 25 و24 درجة، ومع يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة لوجود كتل هوائية شمالية، ومن ثم يشعر المواطنون ببرودة شديدة في الليل وفي الصباح الباكر، لذا ينصح بارتداء الملابس الشتوية، لأن فرق البرودة قد يصيب الشخص بنزلات البرد.

شبورة على الطرق الرئيسية

وفي يومي الثلاثاء والأربعاء، تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.