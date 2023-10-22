مرتفع جوي جديد.. السبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم بين 2-3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية فى طقس الأيام المقبلة، وذلك خلال الأسبوع الرابع من فصل الخريف.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد فى تصريح خاص لـ«الوطن»، وجود أمتداد لمرتفع جوي جديد فى طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع طفيف في الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار تأثر جنوب الصعيد بكتل هوائية ساخنة قادمة من المناطق الصحراوية، وتزيد من درجات الحرارة في جنوب البلاد، حيث أنها الآن الأكثر تأثر بارتفاع الحرارة.

درجات الحرارة غدا الاثنين 23-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 24-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 25-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 26-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 22 درجة مئوية.