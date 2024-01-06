فنان مصري يشارك في تقديم ألحان الأغنية الرسمية لكأس آسيا «هدف»

أعلن الملحن إيهاب عبد الواحد تقديم ألحان الأغنية الرسمية لكأس آسيا «هدف» التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

إيهاب عبد الواحد يشارك فى كأس أسيا

وأوضح إيهاب عبد الواحد، في بيان له، أن الأمر لن يتوقف عند ذلك لكنه سيشارك في افتتاح البطولة يوم الجمعة 13 بقطر، ويتألق بالعديد من الألحان خلال الاحتفالية المقامة قبل انطلاق البطولة، التي تضع دائما مصر في مصاف الكبار في كل المجالات.

ويعيش إيهاب حالة من النشاط الفني حيث انتهي من مسرحية «لا شىء أبدًا كزين»، من العرض على مسرح الأرينا بالكويت، وهي من كتابة الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وتعتبر المرة الأولى التي يتعاون فيها إيهاب عبد الواحد في مسرحية كويتية وتوزيع أحمد طارق يحي.