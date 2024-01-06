«آي صاغة»: تراجع بنسبة 0.8% في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بنسبة 0.8%، وبقيمة 17 دولاراً، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، مدعومة بارتفاع الدولار، بفعل انحسار التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

إمبابي: سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3270 جنيهاً

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، سجل نحو 3270 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس الجمعة عند مستوى 2045 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، سجل 3737 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2803 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2180 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26160 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 35 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3235 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2042 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات طلبات البطالة، تراجع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وأن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا أكبر من العاملين مما كان متوقعا في ديسمبر.

في حين أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 12 و13 ديسمبرالماضي، إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.