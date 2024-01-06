عاجل.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب المحلية ببداية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب، الآن، في محالت الصاغة، بقيمة وصلت إلى 30 جنيها، بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً، بعد استقرار ملحوظ في الأسعار خلال تعاملات أمس، وفقاً لما أعلنتة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم السبت، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، الآن، 3200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حاليا داخل محال الصاغة 3657 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية، في محال الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 2742 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 14 بدون ضريبة ومصنعية 2139 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 12 يبلغ الآن 1846 جنيها.

- سجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات 25600 جنيه.