‎سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات الصباحية.. اعرف وصل لكام

استقرار كبير شهده سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في محال الصاغة، بعد حالة من الاستقرار النسبي مع منتصف التعاملات الصباحية، حسبما أعلنت بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، بآخر تحديث لأسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم السبت 6-1-2024 في مصر

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، مع أبرز الأعيرة التي يتابعها المواطنون بشكل دائم ودوري.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في منتصف التعاملات الصباحية، 3703 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في منتصف التعاملات 3240 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، 2777 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2160 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات الصباحية، 25 ألفا و920 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.