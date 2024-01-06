بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في الشرقية

يبحث الأهالي، عن أسهل الطرق، لمعرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الشرقية، للتجهيز لأداء مناسك الحج للعام الهجري الجديد.

ويقدم «الوطن» لقرائه خدمة معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الشرقية، من خلال هذا الرابط، اضغط هنا..

كيفية الاستعلام عن الحج السياحي 2024

وتستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام بالاسم والرقم القومي عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الشرقية، وطريقة الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط الخاص بذلك، اضغط هنا.

بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي

أشار بيان صادر من ديوان عام محافظة الشرقية إلى أن وزارة السياحة أعلنت عن الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 للذين تقدموا لأداء مناسك الحج من محافظة الشرقية ة من خلال الرقم القومي والاسم من خلال الرابط الموضح هنا.

نتيجة قرعة الحج السياحي بالشرقية

وأضاف بيان محافظة الشرقية أن المتقدمين للحج يمكنهم اتباع الخطوات بإدخال الاسم والرقم القومي عبر نتيجة قرعة الحج السياحي بالشرقية باتباع الخطوات التالية:

- النقر على صفحة وزارة السياحة على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا.

- النقر على خدمات المواطنين.

- ثم تحديد خدمة بيانات الحج.

- إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر للمتقدم في الخانة المخصصة.

- النقر على استعلام.

- وفي آخر خطوة يظهر الموقع النتيجة سواء كانت الرفض أو القبول للمتقدم للحج.

قبول 310 مواطنين في القرعة

جدير بالذكر أن مديرية التضامن بالشرقية سبق وأشارت إلى قبول 310 من بين المتقدمين للحج 2024.