أماكن بيع الدواجن بأسعار مخفضة في 5 محافظات.. تصل إلى 25%

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة أماكن بيع الدواجن بتخفيضات كبيرة تصل لـ25% على الأسعار، إذ جرى توفير الدواجن ضمن مبادرة تخفيض الأسعار من قبل رئاسة الوزراء في معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بتخفيضات.

تخفيض أسعار الدواجن

وفّرت محافظة الدقهلية 6 منافذ لبيع الدواجن بتخفيضات، بأسعار تبدأ من 110 جنيهات بحسب الوزن الخاص بكل واحدة، وتصل التخفيضات إلى 25% وفقا لمديرية التموين بالدقهلية.

وفي محافظة مطروح، أعلنت مديرية التموين بالمحافظ دخول محلات بيع الدواجن، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، لتوفير اللحوم البيضاء للمواطنين، إذ وتراوحت التخفيضات بين 20% - 25%، في منافذ بمدينة الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة».

وفي محافظة القليوبيةـ وصلت نسبة التخفيضات إلى 15%، وفقا لمديرية التموين بالمحافظة، وتتوفر الدواجن في منافذ بيع السلع الغذائية، والسلاسل التجارية والمولات الكبرى في نطاق المحافظة.

وفي أسيوط، ألعنت مديرية التموين تخفيض بيع الدواجن بنسبة تصل إلى 20% في منافذ بيع السلع الغذائية، في عدة أماكن منها:

- فرع جملة قرية بني قرة بمركز القوصية بشارع الترعة الإبراهيمية.

- فرع جملة مركز القوصية الكائن بشارع الجلاء.

- فرع جملة مركز ومدينة أبنوب الكائن بشارع التحرير.

- فرع جملة بندر أبوتيج بشارع أسيوط - سوهاج الزراعي.

- فرع جملة مدينة ديروط أول بشارع عمر بن الخطاب بجوار أبور النور.

- فرع جملة مدينة صدفا الكائن بشارع الجيش.

- فرع جملة قرية مير الكائن بشارع الجمهورية.

- فرع جملة مدينة ديروط (ثان) الكائن بشارع عمر بن الخطاب.

- فرع جملة مدينة أسيوط 9 شارع الجلاء بحي شرق أسيوط.

- فرع جملة مدينة منفلوط بندر الكائن بشارع الجيش.

- فرع جملة مدينة أسيوط الكائن بشارع رياض بحي شرق أسيوط.

وفي محافظة الوادي الجديد، طرحت مديرية التموين الدواجن بتخفيضات تصل لـ20% في عدة منافذ وهي:

- فرع مول المصرية بمدينة الخارجة بجوار المقابر حي المروة.

- منفذ بيع المقر الرئيسي لمديرية التموين بالمحافظة بمدينة الخارجة، خلف نادي المحافظة الاجتماعي بجوار بنزينة التعاون.

- منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز الخارجة بشارع جمال عبد الناصر أمام مديرية التنظيم والإدارة.

- منافذ بيع الجمعيات الفئوية بمدينة الخارجة داخل المصالح الحكومية «الإدارة التعليمية بالخارجة- ديوان عام المحافظة - والوحدة المحلية لمركز الخارجة».

- فرع مول المصرية بمركز الداخلة بمدينة موط.

- منفذ بيع إدارة تموين الداخلة ميدان المستشفى بمدينة موط بمركز الداخلة.

- فرع مول المصرية بمركز بلاط.

- فرع مول المصرية بمركز الفرافرة.

- فرع مول المصرية بمركز باريس.