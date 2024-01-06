أماكن بيع الدواجن بأسعار مخفضة في 5 محافظات.. تصل إلى 25%
كتب:
آية حسنين
02:46 م | السبت 06 يناير 2024
تخفيضات علي أسعار الدواجن
يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة أماكن بيع الدواجن بتخفيضات كبيرة تصل لـ25% على الأسعار، إذ جرى توفير الدواجن ضمن مبادرة تخفيض الأسعار من قبل رئاسة الوزراء في معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بتخفيضات.
تخفيض أسعار الدواجن
وفّرت محافظة الدقهلية 6 منافذ لبيع الدواجن بتخفيضات، بأسعار تبدأ من 110 جنيهات بحسب الوزن الخاص بكل واحدة، وتصل التخفيضات إلى 25% وفقا لمديرية التموين بالدقهلية.
وفي محافظة مطروح، أعلنت مديرية التموين بالمحافظ دخول محلات بيع الدواجن، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، لتوفير اللحوم البيضاء للمواطنين، إذ وتراوحت التخفيضات بين 20% - 25%، في منافذ بمدينة الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة».
وفي محافظة القليوبيةـ وصلت نسبة التخفيضات إلى 15%، وفقا لمديرية التموين بالمحافظة، وتتوفر الدواجن في منافذ بيع السلع الغذائية، والسلاسل التجارية والمولات الكبرى في نطاق المحافظة.
وفي أسيوط، ألعنت مديرية التموين تخفيض بيع الدواجن بنسبة تصل إلى 20% في منافذ بيع السلع الغذائية، في عدة أماكن منها:
- فرع جملة قرية بني قرة بمركز القوصية بشارع الترعة الإبراهيمية.
- فرع جملة مركز القوصية الكائن بشارع الجلاء.
- فرع جملة مركز ومدينة أبنوب الكائن بشارع التحرير.
- فرع جملة بندر أبوتيج بشارع أسيوط - سوهاج الزراعي.
- فرع جملة مدينة ديروط أول بشارع عمر بن الخطاب بجوار أبور النور.
- فرع جملة مدينة صدفا الكائن بشارع الجيش.
- فرع جملة قرية مير الكائن بشارع الجمهورية.
- فرع جملة مدينة ديروط (ثان) الكائن بشارع عمر بن الخطاب.
- فرع جملة مدينة أسيوط 9 شارع الجلاء بحي شرق أسيوط.
- فرع جملة مدينة منفلوط بندر الكائن بشارع الجيش.
- فرع جملة مدينة أسيوط الكائن بشارع رياض بحي شرق أسيوط.
وفي محافظة الوادي الجديد، طرحت مديرية التموين الدواجن بتخفيضات تصل لـ20% في عدة منافذ وهي:
- فرع مول المصرية بمدينة الخارجة بجوار المقابر حي المروة.
- منفذ بيع المقر الرئيسي لمديرية التموين بالمحافظة بمدينة الخارجة، خلف نادي المحافظة الاجتماعي بجوار بنزينة التعاون.
- منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز الخارجة بشارع جمال عبد الناصر أمام مديرية التنظيم والإدارة.
- منافذ بيع الجمعيات الفئوية بمدينة الخارجة داخل المصالح الحكومية «الإدارة التعليمية بالخارجة- ديوان عام المحافظة - والوحدة المحلية لمركز الخارجة».
- فرع مول المصرية بمركز الداخلة بمدينة موط.
- منفذ بيع إدارة تموين الداخلة ميدان المستشفى بمدينة موط بمركز الداخلة.
- فرع مول المصرية بمركز بلاط.
- فرع مول المصرية بمركز الفرافرة.
- فرع مول المصرية بمركز باريس.