تجهيز 5 أسرة عناية بـ5 ملايين جنيه في قسم النساء والتوليد بـ«جامعي سوهاج»

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تجهيز 5 أسرة عناية مركزة على أعلى مستوى بقسم النساء والتوليد، بالمستشفى الجامعي القديم، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنّه لأول مرة يتم تجهيز وحدة عناية مركزة بقسم النساء والتوليد، لتقديم خدمات علاجية متخصصة، والتي تعد طفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بحالات الحمل وما بعد العمليات لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

الوحدة مزودة بجهاز تنفس صناعي

وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، في بيان اليوم، إنّ الوحدة مجهزة بـ5 أسرة عناية مركزة، مزودة بجهاز تنفس صناعي، لخدمة قطاع كبير من المريضات بقسم النساء والتوليد.

وأوضح الدكتور صلاح رشيد، رئيس القسم، أنّ الوحدة تُدار بالاشتراك مع قسم التخدير والعناية المركزة، وتُستخدم في حالات حدوث تغيرات فجائية أو عدم استقرار في قياس الضغط أو السكر أثناء الولادة أو الحمل أو ما بعدهما.