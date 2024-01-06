إيما ستون تكشف مصير الجزء الثاني من فيلم «Cruella»

كشفت النجمة إيما ستون عن مصير الجزء الثاني من فيلم «Cruella» الذي قدمته عام 2021، قائلة إن التصوير من المقرر أن يبدأ خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم تحديد موعد محدد لذلك، معبرة عن رغبتها في العودة لتجسيد الشخصية الشريرة «رويلا درفيل»، قائلة: «نأمل أن نبدأ تصوير الفيلم عاجلا وليس آجلا».

وتواجدت إيما ستون على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز بالم سبرينجز السينمائي الدولي لعام 2024، حيث حصلت على جائزة «ديزرت بالم» للإنجاز عن دورها في فيلم «Poor Things» للمخرج يورجوس لانثيموس.

إيما ستون تحصل على جائزة «ديزرت بالم» للإنجاز عن دورها في «Poor Things»

وخلال خطاب قبولها للجائزة، قالت إيما ستون إن أحد المنتجين في هوليوود وجه لها نصيحة وصف فيها مسيرة السيدات في هوليوود بـ «سباق سريع، وليس ماراثون»، في إشارة إلى الحد الزمني القصير المفترض لتواجد النساء في صناعة الترفيه.

وأضافت بطلة فيلم «Poor Things»: «أدركت أن تلك النصيحة مجرد هراء لأن غالبية النساء اللاتي أتطلع إليهن في هذه الصناعة، والعديد منهن متواجدات في هذه الغرفة، أثبتن أنه مع مرور الوقت تصبح الحياة والعمل أكثر إثارة للاهتمام وأكثر إشباعًا».