وكيل «تعليم الشرقية»: 20 طالبا الكثافة القانونية داخل لجان الامتحانات

أكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، الالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بحث لا تزيد على 20 طالبا في اللجنة، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض مع الالتزام بسير أعمال الامتحانات، وفقًا للقواعد المنظمة لها.

الاستعداد لأعمال الامتحانات النقل الفصل الدراسي الأول

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس on line باستخدام احد التطبيقات الإلكترونية بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية؛ لمناقشة الاستعداد لأعمال الامتحانات النقل الفصل الدراسي الأول و إعمال الامتحانات النقل للصفي الأول والثاني الثانوي العام.

الالتزام بالمواصفات العامة للورقة الامتحانية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان مع الاهتمام بجدودة طباعة أوراق أسئلة الامتحانات لجميع المراحل.

وشدد محمد رمضان وكيل الوزارة على مسؤولي الإحصاء ومركز التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية بتنفيذ جميع التعليمات الواردة من الوزارة وسرعة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي صعوبات او معوقات تعوق أداء الامتحان بالمدارس الثانوية والمتابعة المستمرة لنظافة الأسطح لعدم تراكم مياه الأمطار عليها مما يسبب تآكل الأسطح وتعرضها للانهيار، كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال الفترة المقبلة.