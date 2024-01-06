«مياه الدقهلية» تعلن الانتهاء من أعمال التطهير الدورية وعودة الخدمة
كتب:
آية حسنين
03:12 م | السبت 06 يناير 2024
شركة المياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الانتهاء من أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الحجايزة التابعة لمنطقة السنبلاوين، وإعادة ضخ المياه وتشغيل المحطة، بعد انقطاع المياه لمدة استمرت 6 ساعات بداية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 مساء.
قطع المياه بمحافظة الدقهلية لمدة 6 ساعات
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنّ قطع المياه جاء في عدة أماكن في مركز ومدينة السنبلاوين كالآتي:
- قرية الحجايزة
- قرية الشرقيين
- قرية كفر سعد
- السرسي
- غزالة
- عزبة لوليا
- مليكة الكبرى
- مليكة الصغرى
- عزبة أبو حسين
سبب قطع المياه السبت بالدقهلية
وكانت الشركة حددت سبب القطع بسبب الأعمال الدورية بمحطة مياه الحجايزة التابعة لمنطقة السنبلاوين.