«مياه الدقهلية»: الانتهاء من صيانة مرفق طلخا بعد 23 ساعة من انقطاع الخدمة

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الانتهاء من الأعمال الطارئة على عملية صيانة مرفق مياه طلخا، وتشغيل مرفق المياه بكامل طاقته، بعد انقطاع الخدمة لمدة 23 ساعة.

انتهاء أعمال الصيانة بمياه الدقهلية

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء في الموعد المحدد من الأعمال داخل مرفق مياه طلخا، ظهرت بعض الأعمال المستجدة ما استلزم ضرورة استكمال تنفيذها.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، أعلنت انقطاع المياه يوم الجمعة من الساعة 6.30 مساء حتى السبت 7 صباحا، عن مدينة طلخا بالكامل وجزء من مركز نبروة.

وأشارت إلى أن سبب قطع المياه يرجع إلى قيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على قطعية قطر 700 مم، داخل مرفق مياه طلخا، وجرى الانتهاء من الأعمال بعد انقطاع دام لمدة تصل لـ23 ساعة.