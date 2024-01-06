‎ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 مع نهاية التعاملات الصباحية.. اعرف بكام

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية وبمحال الصاغة ثباتا سعريا كبيرا، وذلك بعدما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في محال الصاغة، بعد حالة من الاستقرار النسبي نهايات التعاملات الصباحية، بحسبما أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم الأحد

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلا عن أهم وأبرز الأعيرة التي يتابعها المواطنون بشكل دائم ودوري.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في نهايات التعاملات الصباحية، 3703 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في نهايات التعاملات 3240 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، 2777 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2160 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في نهايات التعاملات الصباحية، 25 ألفا و920 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.