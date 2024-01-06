«مياه الشرب» في مطروح تتخذ 4 إجراءات لمواجهة السدة الشتوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح موعد السدة الشتوية في مطروح، ووقف التعامل مع ترعة النصر القادمة من الإسكندرية لمحطة العلمين، للضخ لمرسى مطروح، طبقًا للقرار الوزاري رقم 409 بشأن إدارة نقل وتوزيع المياه خلال الفترة الأقل احتياجا للسنة المائية العام الجاري، متضمنا قفل ترعة النصر التي تغذي مطروح من مياه النيل، اعتبارًا من اليوم وحتى غروب 12 يناير 2024.

مناشدة لتخزين مياه الشرب

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح المهندس إبراهيم خالد، اليوم، إنّ الشركة تهيب مواطني محافظة مطروح بتخزين وتكديس المياه في الخزانات الأرضية بالمنازل والعمارات، لمواجهة السدة الشتوية.

إجراءات شركة مياه مطروح لمواجهة السدة الشتوية

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بمطروح أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمجابهة السدة الشتوية كالتالي:

- ملء الخزانات الخاصة بالروافع في العلمين سيدي عبد الرحمن.

- ملى الخزانات الاستراتيجية بمطروح سعة كبيرة بخزانات الكيلو 8 مدينة مرسى مطروح، ورأس الحكمة، وقرية فوكه، ومدينة الضبعة، ومدينة الحمام لا تتأثر بالسدة الشتوية لتوافر مخزون استراتيجي ومحطات التحلية.

- يقتصر الوارد من المياه إلي مدينة مرسي مطروح علي محطات تحليه مياه البحر بإجمالي 124 ألف م3/ يوم والناتج عن محطة تحليه مياه البحر بباغوش في حدود 24 الف م3/ اليوم، ومحطة تحلية مياه البحر الرميلة 1و 2 و 3 في حدود 6000 ألف م3/ يوم.

- محطة تحلية مياه البحر الضبعة في حدود 40000 م3/ يوم.

ترشيد استهلاك مياه الشرب

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن جدول ضخ المياه بالمناطق السكنية ثابت كما هو مع تقليل عدد ساعات الضخ، وعلى المواطنين الترشيد في استخدام المياه والمحافظة عليها أثناء وبعد السدة الشتوية، والاتصال على الخط الساخن 125 بالشركة حالة وجود شكوى أو استفسار.