«بيطري الدقهلية» تنظم دورة تدريبية عن طب ورعاية الحيوانات الأليفة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالدقهلية عن تنظيم دورة تدريبية مجانية عن طب ورعاية الحيوانات الأليفة للأطباء البيطريين، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد حسانين، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية والتي من المقرر أن تكون على مدار يومين يومي الثلاثاء والأربعاء.

دورة تدريبية عن طب ورعاية الحيوانات الأليفة

وكشفت مديرية الطب البيطري وفقا لصفحتها الرسمية عن عقد ورشة عمل مجانية بعنوان دورة تدريبية عن طب ورعاية الحيوانات الأليفة، التي ستتم داخل قاعة المحاضرات بديوان المديرية بالدقهلية في مدينة المنصورة، وسيُعقد التدريب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 9 و10 يناير 2024، وحددت المديرية رقما للحجز والتسجيل في ورشة العمل من خلال هذا الرقم 01002702348.

محاور الدورة التدريبية

وأوضحت مديرية الطب البيطري، من خلال صفحتها الرسمية، أن ورشة العمل عن طب ورعاية الحيوانات الأليفة تتضمن عدة محاور وتشمل الآتي:

- الفحص الاكلينيكي للحالات التي ترد إلى العيادة.

- أهم أمراض العيون والأمراض الجلدية التي تصيب الحيوانات الأليفة.

- تقنيات استعمال السونار في التشخيص لأهم الحالات التي ترد إلى العيادة .

- التخدير وأهم العمليات الجراحية في الحيوانات الأليفة.