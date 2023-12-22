«بيطري الدقهلية»: تحصين 204 آلاف و921 رأس ماشية ضد الأمراض

كشفت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، عن استمرار الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، من خلال المرور الميداني على المربين والمزارع والمنازل وإرشادهم بأهمية التحصين للمواشي، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وعدد من الجهات المعنية.

تحصين 204 آلاف و921 رأس ماشية

وقال الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تحصين 204 آلاف و921 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في الحملة القومية الثالثة، وذلك من خلال 21 إدارة بيطرية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى عمل حملات إرشادية بجانب التحصين لنشر ثقافة أهمية التحصين للمواشي من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والنهوض بها لأنها تعد ثروة قومية وشرح كيفية الكشف على المواشي وأعراض الأمراض التي قد تظهر عليهم وكيفية التصرف والتعامل معهم.

فحص المواشي على مستوى المحافظة

وأضاف «حسانين»، أن الحملة تتم من خلال لجان مكونة من طبيب وإداري «معاون» وعامل، وتسمى لجان تقصي، وتعني عمل تمشيط ومسح شامل على المواشي على مستوى محافظة الدقهلية من مراكز ومدن وقرى وعزل ووحدات محلية والمرور على المنازل، ويتم التنسيق مع مديرية الأوقاف والأمن والزراعة لمساعدة الأطباء في الحملة.