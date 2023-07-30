«بيطري الدقهلية»: تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إن قطاع الطب البيطري نظم الحملة القومية الأولى بداية شهر يوليو الجاري، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، من خلال 21 إدارة على مستوى محافظة الدقهلية.

حملات مكبرة لتحصين الماشية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كل إدارة بيطرية تقوم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لعمل حملات إرشادية قبل مأمورية التحصين لتوعية المواطنين بأهمية تحصين الماشية، كما يتم التنسيق مع مجالس المدن ومديرية الزراعة والأوقاف ومديرية الأمن وعدد من الجهات الأمنية لمساعدة الأطباء خلال الحملات اليومية في القرى ونشر الثقافة والإرشاد بين المربيين.

تحصين 72 ألف رأس ماشية

وتابع أنه تم تحصين 72 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وتستمر الحملات يوميا من الصباح الباكر وحتى آخر اليوم، من خلال 21 إدارة بيطرية على مستوى محافظة الدقهلية، وتشمل اللجان طبيب وإداري «معاون» وعامل، للكشف على الحالات على مستوى المحافظة.

مسح شامل على المواشي

وأشار الدكتور السيد حسانين، إلى أن مديرية الطب البيطري بالدقهلية بها لجان تسمى «لجان تقصي» توجه بعمل مسح شامل على المواشي لتحصين للحيوانات من منزل لآخر، حفاظا على الثروة الحيوانية.

أعراض الحمى القلاعية

وأوضح «حسانين» أنه من أعراض الحمى القلاعية ارتفاع درجة الحرارة، وعرج في قدم الحيوان، وإفراز وسيلان اللعاب بشكل مفرط، في هذه الحالة يتوجه المربي إلى أقرب وحدة بيطرية للكشف على الحيوان وأخذ العلاج المناسب، والتحصين يتم بجميع القرى ومراكز المحافظة وأسواق الماشية والكمائن الحدودية لمحافظة الدقهلية.