استقرار سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم السبت

يشهد سعر الدينار الكويتي منذ ختام تعاملات اليوم، ثباتا ملحوظا، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 100.23 جنيه للشراء و100.68 للبيع، وذلك وفقاً لما أعلن عبر مواقع البنوك الرسمية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم السبت، الذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 99.38 جنيه للشراء و100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعرالدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم السبت داخل بنك مصر 100.46 جنيه للبيع و100.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.68 جنيه للشراء و98.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم السبت داخل بنك الإسكندرية 97.01 جنيه للشراء و100.71 جنيه للبيع.