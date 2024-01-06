سعر الدينار الكويتي اليوم السبت بالبنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-1-2024 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار، وسجل اليوم في بنك مصر 100.46 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار الدينار الكويتي اليوم، حسب ما أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية، في آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت ببنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء، في حين سجل الدينار الكويتي ببنك إسكندرية للبيع 100.71 وللشراء 97.01 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم: 12.19 ريال.