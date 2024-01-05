سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5-1-2024

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 4-1-2024 حالة من الثبات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفقًا للمعلن خلال المنصات الرسمية للبنوك.

ترصد «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك وفقًا للمعلن رسميًا من قبل البنوك الحكومية والخاصة وهي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكتدرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم للبيع 100.71 وللشراء 97.01 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الخميس4-1-2024 نحو 100.46 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري نحو 100.30 جنيه للبيع.