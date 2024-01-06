وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان أكبر المصانع في المنطقة الصناعية

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، برفقة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية.

وتابع وزير العدل، ومحافظ بورسعيد، سير العمل داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات، كما تابعا معدلات الإنتاج والتصدير، كما تم تفقد الأقسام المختلفة بالمصنع، وعرض شرح عن مراحل إنتاج إطارات السيارات داخل المصنع، للوقوف على تجربة المصنع الرائدة في مجال إنتاج إطارات السيارات، إذ يعد مصنع بيراميدز من الكيانات الصناعية العملاقة التي تصدر للعديد من دول العالم وتوفر الآلاف من فرص العمل، الذي يحقق معدلات إنتاجية عالية، ويساهم في دعم الاقتصاد المحلى.

وأشاد وزير العدل، بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع إطارات السيارات، الذي يعتبر من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، كما تفقد الوزير والمحافظ، مصنع إنتاج البطانيات بالجنوب.

وأشاد محافظ بورسعيد ووزير العدل بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، الذي يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

مصنع إيدج للملابس الجاهزة

وشملت الجولة أيضًا، تفقد مصنع إيدج للملابس الجاهزة، واستعرض مسئولو الشركة تقريرًا حول نشأة الشركة و عدد العمالة ومعدلات الإنتاج والتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة، وخلال جولته بالمصنع.

أجرى وزير العدل ومحافظ بورسعيد أحاديث ودية مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، واستفسر عن رواتبهم و أوضاعهم بالمصنع، مؤكدين أهمية توفير كافة الراحة والدعم للعاملين بالشركات الصناعات، لاستمرار عجلة التنمية والنهضة المنشودة.

يذكر أن محافظ بورسعيد ووزير العدل، تفقدا سير العمل في عدد من المنشآت القضائية، وعدد من المنشآت الصناعية، ضمن زيارة المستشار عمر مروان، لمحافظة بورسعيد اليوم.