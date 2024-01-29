الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة.. اعرف قيمتها إلكترونيا

ينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف المرتبات والمعاشات الخاصة بهم بشكل شهري حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وشراء ما يرغبون به وما يحتاج إليه المنزل، فضلًا عن حرصهم على دفع دفع الفولتير الخاصة بالمرافق المستخدمة في المنزل تجنبا لانقطاع الخدمة، ومن أبرز تلك الفواتير التي يحرصون على دفعها نظرا لأهمية المرفق فواتير الكهرباء، فيبحثون عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة.

ويحرص المواطنون على دفعها باستمرار بمجرد إصدارها، تجنبًا لتراكم الفواتير الشهرية عليهم، وحتى لا يؤدي ذلك إلى انقطاع الخدمة عنهم، ما يجعلهم يهتمون بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة وجنوبها وغيرها من المناطق الأخرى.

وتحرص جميع شركات الكهرباء في المناطق المختلفة على توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن أبرز تلك الخدمات كيفية الاستعلام عن الفواتير حتى نسهل عليهم عملية الاستعلام والدفع، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة إلكترونيا من المنزل، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

وتتيح شركة شمال القاهرة للكهرباء فرصة الاستعلام فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

- يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة شمال القاهرة الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الكهرباء من خلال البحث عنه عبر «جوجل» أو بالدخول مباشرة إليه من هنا.

- وبعدها يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الكهرباء، لتظهر جميع الخدمات المتاح إجراءها من خلال الموقع إلكترونيا، والتي تتمثل في «الاستعلام عن الفواتير، شركات التصنيع المحلي، خدمات المستثمرين، دليل توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية، إجراءات التوصيل، الشكاوى، الإبلاغ عن سرقة التيار، احسب استهلاكك، بنك الأفكار، الدورة الإجرائية لتوصيل الكهرباء، خدمات الشهر العقاري».

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء من ضمن الخدمات السالف ذكرها.

- ثم تظهر بعد ذلك الشركات التي يمكن عن الاستعلام عن فولتير الكهرباء التابعة لها، والتي تتمثل في الآتي «شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء».

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشركة شمال القاهرة باختيار الأيقونة الخاصة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- وبعدها تظهر الصفحة الرئيسية للشركة، ليتم اختيار أيقونة «الاستعلام عن الفواتير» الموجودة من ضمن الخدمات المتاحة.

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به الموجودة عبر موقع شركة شمال القاهرة، ليتم الدخول إلى حسابه الرسمي.

- إدخال بعض البيانات المطلوبة والتي تتمثل في «المحافظة، القطاع، الحي، اسم الشارع الذي يسكن به المواطن، رقم العمارة، الدور، رقم الشقة»، ثم يتم الضغط على استعلام، لتظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

طرق الدفع بعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

وفي حالة إذا كان يرغب المواطن في دفع فاتورة الكهرباء الخاصة به بسبب عدم حضور محصل الشركة لتحصيل قيمة الفاتورة، يمكن أن يقوم بالتوجه إلى مقر الشركة لدفع الفاتورة المطلوب سدادها، كما يمكن دفعها من خلال المحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك وشركات الاتصالات المختلفة أو تطبيق إنستا باي، كما يمكن أيضا أن يتم دفعها من منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المختلفة مثل «فوري، بي، مصاري، أمان».

كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الكهرباء الذي وفرته وزارة الكهرباء للمواطنين، بتحميله على الهاتف المحمول من متجر جوجول بلاي ستور لأجهزة الأندرويد وapp store لأجهزة ios.