طرق سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن يناير 2024 لأصحاب العدادات القديمة

بدء مشتركو فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يناير 2024، لمستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة، تمهيدا لسدادها.

كيف يسدد مستخدمو العدادات التقليدية فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2024؟

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددا من الاآيات يمكن من خلالها لمستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية والقديمة إجراء عمليات السداد لفواتير استهلاك شهر يناير 2024، بيسر وسهولة، خاصة المشتركين الذين تمنعهم ظروفهم من الدفع لمحصل شركات توزيع الكهرباء، أو من يفضلون السداد إلكترونيًا.

طرق سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2024

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، عن عدد من الآليات التي تمكن المشترك من دفع قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عن شهر يناير 2024، كالتالي:

- استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

- من خلال نقاط التحصيل بـ«مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، إضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق «فوري» المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

- يمكن لمشتركي الكهرباء استخدام تطبيقات للموبايل بجميع الفروع والإدارات الواقعة في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خدمات الكهرباء الذكية «App Store وPlay Store» و«https://ncedc.gov.eg» لتقديم 3 خدمات لجميع العملاء وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

- الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

- الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول داخل مصر.