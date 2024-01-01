طريقة الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء برقم العداد

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء عددا من الطرق والآليات، يمكن من خلالها استعلام المشترك والتحري عن قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير الجاري 2024، بجميع فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، وهي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عن شهر يناير 2024

وحددت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددا من الخطوات يجب أن يتبعها المشترك ليتمكن الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لـ فاتورة الكهرباء لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة لشهر يناير 2024 عن طريق رقم العداد بجميع فروع وإيرادات وشركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات وهي كالآتي:

* الخطوة الأولى

- الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء.

* الخطوة الثانية

- اختيار الشركة التابع لها العداد.

* الخطوة الثالثة

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

الخطوة الرابعة

- كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

الخطوة الخامسة

- تدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

الخطوة السادسة

- تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

الخطوة السابعة

- النقر على زر الاستعلام.

الخطوة الثامنة:

- ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.