خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لـ شهر يناير 2024 بشركة مصر الوسطى

بدأ مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بجميع فروع وشبكات بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، بمحافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد الذين يصل عددهم لما يقرب من مليون و155 ألف مشترك»، في إجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2024، تمهيدًا لعملية السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة يناير 2024 بشركة مصر الوسطي

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الموقع الرسمي للشركة 6 خطوات يجب أن ينفذها جميع المشتركين من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة الواقعين بنطاق عملها بمحافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد» للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2024 وأولها الدخول على هذا الرابط: «اضغط هنا».

خطوات الاستعلام عن فاتورة يناير 2024

وجاءت خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، عن يناير 2024 بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عبر الموقع الرسمي بمحافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد» كالتالي:

الخطوة الأولى

- اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك».

الخطوة الثانية

- اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.. «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».

الخطوة الثالثة

- تكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .

الخطوة الرابعة

- اضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين «فاتورة سابقة»، والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة سابقة».

الخطوة الخامسة

- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح وكذلك رقم الاشتراك، كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة، أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى .

الخطوة السادسة

- يمكنك أيضًا الاستعلام من جديد.

تعديل رقم الاشتراك

وطالبت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عبر المنشور المشترك، بمراجعة آخر فاتورة، لافتة إلى أنه جرى تعديل رقم الاشتراك ليبدأ من الجهة اليسرى برقمي 51 بدلاً من 81 ابتداءً من إصدار 7 /2016.