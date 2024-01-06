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كفر الشيخ تعلن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. 18 يناير موعد انطلاقها

كتب:

مصطفى عنز
06:09 م | السبت 06 يناير 2024
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، «عام ولغات»، للعام الدراسي 2023 - 2024.

ووجّه المحافظ، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالاستعدادات للامتحانات، وتوفير كل سُبل الراحة للطلاب، حيث تبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة صباحًا، وعلى فترتين، ما عدا اليوم الأخير من الامتحان يكون فترة واحدة، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري، حتى الأربعاء 24 يناير الجاري.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، في محافظة كفر الشيخ، الخميس 18 يناير امتحان مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 21 يناير امتحان مادتي الجبر واللغة الإنجليزية، ويوم الاثنين 22 يناير امتحان مادتي الهندسة والحاسب الآلي، ويوم الثلاثاء 23 يناير امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 24 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

إنهاء استعدادات انطلاق امتحانات للصف الثالث الإعدادي

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، كافة استعداداتها، لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

 

 

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