كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ بمحيط الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أنه تفقد خدمات التأمين بمحيط الكنائس بالمحافظة، ومن بينها، «كنيسة الأقباط الإنجليين»، بشارع الخليفة المأمون، وكنيسة «الشهيد العظيم مار جرجس»، بشارع سعد زغلول، وكنيسة «مارمينا والبابا كيرلس»، بمحور صبري القاضي، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

تكثيف أمني بمحيط الكنائس بكفر الشيخ

أكّد محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم السبت، ضرورة تكثيف تواجد المجموعات الأمنية ومراقبة دور العبادة، والمنشآت الحيوية والميادين الرئيسية بالكاميرات.

جاء ذلك، بحضور كلا من، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد أبوالفتوح زكي، مدير أقسام تراخيص المرور، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حي شرق مدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

إزالة كافة الإشغالات بمحيط الكنائس بكفر الشيخ

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة كافة الإشغالات ومنع انتظار السيارات بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية، ورفع مستوى النظافة والتجميل، والرفع الفوري لمخلفات القمامة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة بالشوارع المحيطة بدور العبادة، مشددًا أنه لا تهاون مع المقصرين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بحسن معاملة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في محيط الكنائس والشوارع المحيطة بها، وكذلك تأمين أماكن التجمعات للمواطنين أثناء احتفالاتهم بأعياد الميلاد، وفتح المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين.

تهنئة محافظ كفر الشيخ للأخوة الأقباط

كما تقدم محافظ كفرالشيخ، بأصدق التهنئة للمصريين بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصر الكنانة وشعبها العظيم من كل سوء.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، والمستشفيات والوحدات الصحية والأطقم الطبية، وتوفير المستلزمات الطبية على مستوى المحافظة، وعقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للمتابعة اللحظية بالصوت والصورة من المواقع المختلفة، بشكل دائم على مدار الساعة للتفاعل والتواصل مع المواطنين، بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة المعنية، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن هناك تأمينًا كاملًا، وإجراءات أمنية مكثفة بمحيط الكنائس وعلي محاور الطرق وانتشار الفرق الأمنية بالشوارع والميادين العامة والمؤدية إلي الكنائس والمتنزهات العامة لتأمين الاحتفالات.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالإجراءات التأمينية المتبعة، موجهًا كل الشكر والتقدير، للواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية- مدير أمن كفرالشيخ، وجميع أجهزة وأفراد الشرطة، علي جهدهم في عملية تأمين الكنائس.