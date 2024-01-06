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توعية 350 مزارعا في كفر الشيخ بأهمية ترشيد مياه الري خلال الشتاء

كتب:

خير الله فؤاد
02:42 م | السبت 06 يناير 2024
ندوات ترشيد مياه الري الزراعي بكفر الشيخ

ندوات ترشيد مياه الري الزراعي بكفر الشيخ

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إنّ ترشيد مياه الري والذي يستخدم لري الزراعات والحقول في فصل الشتاء أمر مهم، ويجب العمل علية على مدار شهور السنة، كونها أمنا قوميا مائيا.

توعية 350 مزارعا بأهمية ترشيد مياه الري 

وقال الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«للوطن»، إنّه تم عقد عدد من الندوات اليوم داخل بعض الإدارات الزراعية، لتوعية 350 مزارعا بندوات على رأس الحقول عن أهمية ترشيد مياه الري في أثناء ري الزراعات بالحقول، في فصل الشتاء، الأمر الذي يعود بالنفع علي المزارعين، وعلى الدولة.

3 طرق لترشيد مياه الري

وأشار وكيل زراعة كفر الشيخ، إلى أنّ ندوات توعية المزارعين بأهمية ترشيد مياه الري، وجهت إرشادات للمزارعين كالتالي:

- وقف ري الزراعات في أثناء هطول الأمطار، خلال الأيام المقبلة، للحفاظ على الزراعات من أي تلف.

- أثناء عمليات الري للزراعات يستوجب الري بحسب حاجة الزراعات، ولا حاجة للماء الزائد بالحقل.

- التأكد من جسور الحقل بعدم وجود فتحات؛ حتى لا تُهدر مياه الري في مصارف الصرف الزراعي.

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بقلم خير الله فؤاد