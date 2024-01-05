جامعة المنصورة تنظم دورات مجانية للطلاب.. والتسجيل بالأسبقية

أعلنت جامعة المنصورة عن إقامة دورات كمبيوتر مجانية لطلبة وطالبات الجامعة في مجالي «الجرافيك والفوتوشوب» في النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ويبدأ التسجيل والحجز من يوم الاثنين موافق يوم 8 يناير 2024 بالأسبقية.

تنظيم دورات كمبيوتر مجانية بجامعة المنصورة

وأكدت جامعة المنصورة في بيانها عن تنظيم دورات كمبيوتر مجانية في مجالي الجرافيك والفوتوشوب بقاعة الكمبيوتر بنادي العلوم مدخل رقم 11 في النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، لافتة أن الاشتراك سيكون بأسبقية الحجز والتسجيل بداية من يوم 8 يناير 2024، وتبدأ الدورة التدريبية يوم 27 يناير.

جامعة المنصورة هي أحد الأذرع الأساسية للنهوض بالدولة المصرية

وأضاف الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بأن الجامعة هي أحد الأذرع الأساسية للنهوض بالدولة المصرية من خلال عمل الدورات التدريبية والندوات التثقيفية التي تساهم في تمكين والنهوض بالشباب وزيادة المعرفة والوعي والإدراك لديهم وهو ما تنص عليه توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.