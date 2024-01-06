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بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في الإسماعيلية

كتب:

عمرو الورواري
04:34 م | السبت 06 يناير 2024
بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الاسماعيلية

بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الاسماعيلية

مع اقتراب موسم الحج وإعلان نتائج القرعة الحج في وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، لازال المواطنون ينتظرون نتيجة القرعة السياحية والتي من المفترض إعلانها خلال أيام قليلة، ويستعرض الوطن إمكانية الاستعلام بالاسم والرقم القومي عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الإسماعيلية.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الإسماعيلية

وتعلن البوابة الرسمية لوزارة السياحة المصرية نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الإسماعيلية من خلال اتباع الخطوات الآتية  

1- الدخول على صفحة وزارة السياحة من هنا.

2- اختيار خدمات المواطنين ثم اختيار خدمة بيانات الحج.

3- إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر.

4- الضغط على «استعلام» لتظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024 بالرقم القومي في الاسماعيلية 

وكانت قد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي أسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 بالرقم القومي في الاسماعيلية، ونشرت المديرية كشوف الفائزين على الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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بقلم عمرو الورواري