بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في الغربية

ينتظر أهالي محافظة الغربية إعلان قرعة الحج السياحي 2024، من قِبل وزارة السياحة، والمقرر إعلانها اليوم، إذ تقدم إلى القرعة هذا العام 55 ألف مواطن، بينما مخصص فوز 23 ألف مواطن.

إعلان قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الغربية

وتوفر « الوطن» إلى قراءها خدمة معرفة نتيجة المتقدمين إلى حج عام 2024 والبحث عن أسمائهم ومعرفة فوزهم من عدمه في قرعة الحج السياحي والاستعلام من خلال الاسم والرقم القومي من خلال هذا الرابط، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

وأوضح بيان صادر من محافظة الغربية، أن قرعة الحج السياحي عام 2024 من أعلنت اليوم، من قِبل وزارة السياحة، وأن المحافظة بقيادتها التنفيذية تحرص على توديع الحجاج قبل سفرهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الغربية

يستطيع المواطنون الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2024 محافظة الغربية الاستعلام عن نتيجة القرعة من خلال الخطوات التالية:

- لينك موقع وزارة السياحة على محرك البحث جوجل.

- خدمة المواطنين.

- خدمة الحجاج

- إدخال الاسم و رقم القومي

- الاستعلام عن النتيجة.